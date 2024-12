Zu lang (= 226 Minuten) dauerte für TV-Sender die wegen Stürzen wiederholt gestoppte Abfahrt in Beaver Creek. Die Heroen erfolgreicherer ÖSV-Zeiten hätten ohnehin nicht bis Rennschluss vor’m Bildschirm ausgeharrt:

Franz Klammer, 71, weil am Nikolo-Tag im Kärntner Traditionsskiort Bad Kleinkirchheim ein Platz mit Klammer-Skulptur nach ihm benannt wurde und der Geehrte sich darob im Feierstress befand;

Hermann Maier, weil auf den Mann, der in Beaver Creek sechs Siege und mehrmals danach im Flugzeug Geburtstag gefeiert hatte, diesmal am 7. Dezember in Flachau (zum 52ten) angestoßen wurde;