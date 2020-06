Hirscher gewann in Sölden vor Dopfer

Freundin Laura Moisl musste sich ausnahmsweise einmal hinten anstellen: Als Marcel Hirscher in Sölden mit Fabelbestzeit durchs Ziel raste, begleitet von tosendem Applaus,bejubelt von 15.000 begeisterten Skifans, da ließ er seine bessere Hälfte einfach links liegen.

Vor dem obligaten Siegerbussi für die Langzeitfreundin küsste Hirscher lieber innig seine neue Flamme – den aktuellen Riesentorlauf-Ski aus dem Hause Atomic. "Wahnsinn, wie mit diesem Ski die Post abgeht", sagte der 25-jährige Salzburger nach diesem Weltcup-Auftakt nach Übermaß.

Das neue, gelobte Material in allen Ehren, die meiste Ehre gebührte an diesem erfolgreichen Wochenende – erstmals seit 2002 gingen beim Saisonstart beide Siege an den ÖSV – schon Marcel Hirscher selbst. Der Salzburger fuhr im Riesentorlauf auf dem Rettenbachferner in einer eigenen Liga, und man hätte auch gar keine Stoppuhr benötigt, um den eklatanten Unterschied zwischen dem dreifachen Weltcupgesamtsieger und dem Rest der Ski-Welt zu erkennen.

Stolze 1,58 Sekunden lag Hirscher am Ende vor dem Deutschen Fritz Dopfer, mehr als zwei Sekunden vor dem drittplatzierten Franzosen Alexis Pinturault. Das ist eine halbe Ewigkeit – und für Hirscher eine ganze Genugtuung. "Ich bin super in Form. Alles passt. Ich habe es selbst nicht glauben können, dass ich so weit vorne bin. Das ist schon schräg."

Denn es ist noch gar nicht so lange her, dass Marcel Hirscher an gleicher Stelle ebenfalls ungläubig auf die Anzeigetafel geblickt hatte. Vor zwei Jahren hatte ihn Ted Ligety, der Mister Riesentorlauf himself, beim Saisonauftakt in Sölden um nicht weniger als 3,12 Sekunden distanziert und dabei einen ziemlichen ratlosen Annaberger zurückgelassen. "Der Ted ist von einem anderen Stern", hatte der Salzburger damals noch gemeint.