Ski Alpin: Für Außenseiter schien in Saalbach die Sonne

Ob in Lake Louise, Beaver Creek, Gröden, Wengen, Garmisch oder Kitzbühel – auf den klassischen Weltcup-Strecken kennen die Routiniers jeden Meter. In Saalbach-Hinterglemm, wo heute, Donnerstag, nach der Absage der chinesischen Olympia-Tests erstmals nach fünf Jahren wieder um Weltcup-Punkte gefahren wird, hält sich der Vorteil an Erfahrung gegenüber jüngeren Startern in Grenzen. Aber das war nicht der einzige Grund, weshalb der erste Trainingslauf mit einem verblüffenden Ergebnis endete.

Nach anfänglichem Schneefall schien erst für später Gestartete die Sonne. Der Schweizer Ralph Weber (Startnummer 33) sowie die beiden Österreicher Christian Walder (34) und Christoph Krenn (47) nützten die besseren Sichtverhältnisse auf der verkürzten Piste am besten. Sollte es wetterbedingt möglich sein, wird Donnerstag früh noch auf dem oberen Streckenabschnitt ein Training eingeschoben, ehe die drittletzte Weltcupabfahrt der Saison um 12.45 Uhr gestartet wird.