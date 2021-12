Skeleton-Ass Janine Flock wurde beim Weltcup in Altenberg Dritte

Janine Flock hat am Freitag beim Skeleton-Weltcup in Altenberg ihren ersten Podestplatz der Olympiasaison geschafft. Die Gesamt-Weltcup-Titelverteidigerin aus Tirol verbesserte sich nach Rang sechs im ersten Lauf mit starken 57,61 Sekunden (zwischenzeitlich Bahnrekord) noch auf Platz drei. Der Sieg ging an die Deutsche Tina Hermann in 1:55,36 Minuten vor der Russin Alina Tararischenkowa (+0,31 Sek.), Flock fehlten sechs Hundertstel auf die Russin bzw. 37 auf die Gewinnerin.

Die bisherige Weltcup-Leaderin, die Russin Elena Nikitina, landete nur auf dem elften Platz und gab so die Gesamtführung zehn Punkte hinter der Niederländerin Kimberley Bos (596 Punkte) ab. Dazwischen rangiert die Freitag-Siegerin Tararischenkowa (594). Flock liegt mit nun 544 Zählern an der fünften Stelle.