Skeleton-Ass Janine Flock: "Was will die Bahn von mir?"

Janine Flock hat ohnehin ihre Erwartungshaltungen etwas zurückschrauben müssen. Ein Bandscheibenvorfall hat die Heeressportlerin ziemlich aus der Bahn geworfen, wegen ihres körperlichen Handicaps verlor die Rumerin vor allem am Start wertvolle Zeit, die sie dann trotz ihrer hervorragenden Fahrtechnik nicht mehr wettmachen konnte. Immerhin reichte es nach den Plätzen 6 und 7 beim Heimweltcup in Igls zuletzt in Altenberg bereits wieder für einen Podestplatz (3.).