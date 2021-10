Sieg gegen den Erzrivalen: Die Capitals gewinnen beim KAC

Die ICE-Eishockeyliga zeigt nach der fünften Runde ein unerwartetes Tabellenbild. Clubs aus Ungarn, Südtirol, Slowenien, Tschechien und der Slowakei nehmen die ersten fünf Plätze ein, ehe mit RB Salzburg auf Rang sechs die erste österreichische Mannschaft folgt. Im rot-weiß-roten Traditionsduell zwischen Titelverteidiger KAC und den Vienna Capitals gewannen die Wiener in Klagenfurt mit 2:0.

Ohne Punkteverlust Tabellenführer ist weiter Fehervar nach einem 6:3-Erfolg in Dornbirn. RB Salzburg gewann bei der Heimpremiere der Pustertal Wölfe mit 4:3 nach Verlängerung. Die Black Wings Linz verloren auch ihr fünftes Spiel, holten beim 3:4 n. V. gegen den neuen Tabellenzweiten HCB Südtirol aber zumindest ihren zweiten Punkt. Olimpija Ljubljana unterlag zu Hause den Innsbrucker Haien ebenfalls mit 3:4 nach Verlängerung. Die Graz99ers ging in Znojmo im Schlussdrittel ein, mussten sieben Treffer einstecken und wurden mit 3:9 deklassiert.

Caps-Trainer Dave Barr gab im Tor Bernhard Starkbaum den Vorzug, obwohl Stefan Steen am vergangenen Wochenende bei seinem Debüt mit einem Shutout überzeugt hatte. Der ehemalige NHL-Coach bewies ein gutes Gespür. Der Torhüter Routinier wurde mit vielen entscheidenden Paraden zum Matchwinner der Wiener in der Klagenfurter Stadthalle, in der die Caps in der ersten Runde noch ein 0:5-Debakel kassiert hatten. Am Ende feierte Starkbaum mit 29 abgewehrten Torschüsse ein Shutout.