Video: Rassismus-Skandal in der ukrainischen Eishockey-Liga

In der Ukraine ist am Sonntagabend der Sport in den Hintergrund gerückt. Beim Eishockey-Ligaspiel zwischen dem HC Krementschuk und Donbass Donezk (3:2) kam es nach einer Auseinandersetzung auf dem Eis zu einer schweren rassistischen Beleidigung.

Stürmer Andrei Deniskin zeigte gegenüber seinem dunkelhäutigen Gegenspieler Jalen Smereck, einem US-Amerikaner, eine Bananen-Geste und wurde ausgeschlossen. Wie die ukrainische Liga nun bekanntgab, wird ein Verfahren gegen Deniskin eingeleitet.