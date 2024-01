Sensationssieg von ÖSV-Ass Venier in Cortina

Die Liebe scheint Stephanie Venier zu beflügeln. Vor wenigen Wochen machte die Abfahrerin aus Oberperfuss ihre Beziehung mit dem ÖSV-Speedkollegen Christian Walder öffentlich, seither ist die 30-jährige Tirolerin in der Erfolgsspur unterwegs. Der rasante Aufwärtstrend von Venier gipfelte am Freitag im Triumph in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo.