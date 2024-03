Sensation in Lahti: ÖSV-Star Hörl gewinnt auf der ungeliebten Schanze

Dass Jan Hörl laut eigenen Worten nicht wirklich auf die Salpausselkä-Schanze in Lahti fliegt, war dem Pongauer am Sonntag nicht anzumerken. So souverän, wie er sich beim Weltcup in der finnischen Großstadt präsentierte. "Das ist nicht meine Lieblingsschanze", erklärte Hörl, nachdem er mit Sprüngen auf 124 und 134,5 Meter zu seinem dritten Weltcupsieg geflogen war.