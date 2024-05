Sport-Sensationen: Wenn scheinbar verlorene Bewerbe noch gedreht wurden

Champions-League-Finale 2005

Der AC Milan ist mit seinen Superstars Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka und Andrij Schewtschenko der große Favorit im Finale der Champions League 2005 in Istanbul gegen den FC Liverpool. Tatsächlich schlägt es schon nach 52 Sekunden erstmals im Tor der Briten ein, zur Pause führen die Italiener mit 3:0. "Wenn wir ein frühes Tor schießen, ist vielleicht noch etwas möglich", sagt Liverpool-Trainer seinem Team in der Halbzeit. In den verrücktesten sechs Minuten der Klubgeschichte gelingen Liverpool drei Tore. Milan taumelt. Es geht in die Verlängerung. Im Elfmeterschießen hält der überragende Liverpool-Tormann Dudek die Elfmeter von Pirlo und Schewtschenko. In Liverpool geht in den Pubs das Bier aus.