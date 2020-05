Liverpools Triumph in Istanbul 2005: Ein Finale für die Ewigkeit

Am 30. Mai hätte im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul das beste Klubteam Europas 2020 gekürt werden sollen. Doch dagegen hatte das Coronavirus etwas. Schon Ende März wurde das Finale der Champions League auf unbestimmte Zeit verschoben. Ob überhaupt und falls ja, wann im größten Stadion der Türkei, das irgendwo im Nirgendwo der 12-Millionen-Einwohner-Metropole am Bosporus auf einer ehemaligen Müllhalde errichtet wurde, gespielt wird, weiß niemand. Es gibt aber zumindest einen Plan.

Laut der spanischen Sportzeitung Marca soll die unterbrochene Saison im August fortgesetzt werden. Demnach sollen am 2. August die restlichen vier Achtelfinal-Partien gespielt, die weiteren K.o.-Runden sollen dann in nur einer Begegnung absolviert werden. Zudem soll es mit einem Final-Four-Turnier Ende des Monats in Istanbul eine Premiere geben. Bei diesem sollen die Halbfinal-Spiele sowie das Finale über die Bühne gehen. Die Entscheidung über diesen Plan dürfte Mitte Juni fallen.

15 Jahre ist es nun schon her, dass Istanbul zum ersten und bisher letzten Mal Schauplatz des wichtigsten Spiels im europäischen Klubfußball war. Und es war eines der spektakulärsten Endspiele in der langen Europacup-Geschichte. Der FC Liverpool siegte vor fast 70.000 Zuschauern im Elfmeterschießen gegen den AC Milan nach zuvor 120 dramatischen Spielminuten, die mit einem 3:3 geendet hatten.