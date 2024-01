Sensation am Bergisel: ÖSV-Ass Jan Hörl fliegt zum Heimsieg

Die Österreicher präsentierten sich mannschaftlich extrem stark: Michael Hayböck landete auf dem dritten Rang, Stefan Kraft belegte den sechsten Rang, Daniel Tschofenig wurde vor Clemens Aigner Achter.

Einen turbulenten Wettkampf erlebte Stefan Kraft: Im ersten Durchgang hatte Stefan Kraft Rückenwind, im Finale gab es unmittelbar vor dem Österreicher eine 20minütige Unterbrechnung, weil am Bergisel wieder einmal der Wind verrückt spielte.

Perfektes Weltcup-Debüt

Ein starkes Weltcup-Debüt legte Stephan Embacher hin: Der 17-jährige Tiroler landete in seinem ersten Springen gleich in den Punkterängen und belegte den 13. Rang. Nicht einmal Embachers Mentor Gregor Schlierenzauer hatte seinerzeit einen so fulminanten Einstand in den Weltcup gefeiert wie der Schüler des Skigymnasiums Stams. "Das war richtig lässig. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können", sagt Embacher.