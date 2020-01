Selbstzweifel bei Shiffrin: Das beginnende Ende einer Ära?

Nicht die zweite Slalom-Niederlage von Mikaela Shiffrin in Folge ließen beim Nachtslalom in Flachau die Frage nach dem womöglichen Ende einer Ära aufkommen, sondern die Selbstzweifel der US-Seriensiegerin nach Platz drei. "Wir sind in der Realität angekommen", erklärte die Rekord-Gewinnerin von 43 Weltcupslaloms zwei Stunden vor Mitternacht.

Shiffrin meinte damit, dass sie derzeit nicht so Ski fahre wie gewünscht. Und dass ihr über viele Siege aufgebautes Selbstvertrauen momentan offenbar unauffindbar ist. "Der Eindruck täuscht nicht", vermittelte Shiffrin noch im Zielraum den Eindruck froh zu sein, sich endlich etwas von der Seele reden zu können. "Ich bin jemand, der nicht immer so fest an sich selbst glaubt. Nur selten war ich so selbstbewusst dass ich sicher war, alle zu schlagen", erklärte sie. "Ich war vor allem deshalb so lange oben, weil ich härter gearbeitet habe, als die anderen. Aber Siege können schnell vorbei sein. Auch ich muss ständig Schritte nach vorne machen."