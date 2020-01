Flachau-Nachtslalom: ÖSV-Frauen bei Vlhova-Sieg hinten nach

1. Petra Vlhova (SVK) 1:53,65 Min.

2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:53,75 +00,10

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:54,08 +00,43

4. Wendy Holdener (SUI) 1:54,15 +00,50

5. Katharina Liensberger (AUT) 1:54,45 +00,80

6. Katharina Truppe (AUT) 1:55,26 +01,61

7. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:55,89 +02,24

8. Chiara Mair (AUT) 1:56,13 +02,48

9. Michelle Gisin (SUI) 1:56,25 +02,60

10. Laurence St-Germain (CAN) 1:56,47 +02,82

11. Katharina Gallhuber (AUT) 1:56,51 +02,86

12. Aline Danioth (SUI) 1:56,61 +02,96

13. Irene Curtoni (ITA) 1:56,66 +03,01

14. Magdalena Fjällström (SWE) 1:56,74 +03,09

15. Erin Mielzynski (CAN) 1:56,84 +03,19