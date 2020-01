Spionage-Affäre beim Ski-Jubiläum in Zauchensee

Da haben sie sich fein herausgeputzt, die Veranstalter der Damen-Rennen von Altenmarkt-Zauchensee. Und sie haben ja auch allen Grund dazu: 40 Jahre Skiweltcup begehen die Pongauer in diesen Tagen, und das Ganze wird am Freitagabend im großen Stil auf dem Marktplatz in Altenmarkt gefeiert.

Das erste Rennen – eine Abfahrt – hat am 17. Dezember 1980 die Tschechoslowakin Jana Gantnerova-Soltysova gewonnen, und es wäre keine Überraschung, würde sich in Abfahrt (Samstag, 11.45 Uhr) und Kombination (Sonntag, Super-G 9.15, Slalom 11.45 Uhr) wieder jemand aus den mittlerweile beiden Ländern aufs Podest stellen können.Die Pragerin Ester Ledecka, Führende im Abfahrtsweltcup, zeigte als Dritte des ersten Trainings am Donnerstag, dass mit ihr zu rechnen ist; und Petra Vlhova aus Liptovsky Mikulas (SVK) spekuliert auf wertvolle Punkte für den Gesamtweltcup.