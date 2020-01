Schmidhofer im ersten Zauchensee-Training Zweite

Österreichs Mitfavoritin Nicole Schmidhofer hat sich im ersten Training für die Damen-Weltcupabfahrt am Samstag in Altenmarkt-Zauchensee nur einer Läuferin geschlagen geben müssen. 0,24 Sekunden hinter der Deutschen Kira Weidle belegte die Abfahrts-Weltcupsiegerin am Donnerstag auf der anspruchsvollen Kälberloch-Strecke Platz zwei. Drittschnellste war Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka (CZE).

Schmidhofer hat aber noch Reserven, denn im ersten Training legte die Steirerin vor dem Ziel zwei Bremsschwünge ein. Zauchensee ist nach drei Jahren Pause dieses Wochenende erstmals seit 2017 wieder Weltcup-Gastgeber. Neben der Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) steht auch noch eine Alpine Kombination mit Super-G und Slalom am Sonntag (9.15/11.45 Uhr) auf dem Programm. Zuvor ist am Freitag noch ein weiteres Abfahrtstraining wieder um 11.45 Uhr eingeplant.