Schröcksnadel gratuliert der Schweiz zum Nationencup

Bis zuletzt hatten sich die ÖSV-Verantwortlichen noch in Zweckoptimismus geübt und Durchhalteparolen ausgegeben. Obwohl der Zug in Sachen Nationencup-Sieg in Wahrheit schon längst abgefahren war. Mittlerweile haben aber selbst die größten Berufsoptimisten im Skiverband eingesehen, dass die Österreicher in diesem Winter als Ski-Nation Nummer eins entthront wurden.