Schrecksekunde beim Slopestyle Weltcup in Font Romeu (Video)

Lara Wolf schreibt Geschichte

Bei den Frauen zeigte die Tirolerin Lara Wolf in ihrem ersten Weltcup-Finale eine starke Leistung und verpasste nach einem Patzer am letzten Rail nur knapp den Sieg. Sie erreichte Rang drei und schreibt damit als erste Österreicherin Geschichte. Im letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen erreichte sie ihren ersten Podiumsplatz. Sie drängt sich damit in den Favoritinnenkreis in Peking, wenngleich einige Stars heute in Font Romeu nicht dabei waren.



Die österreichische Olympiamedaillenhoffnung im Freeski der Männer, Matej Svancer, war beim Weltcup in Frankreich nicht dabei. Er bereitet sich bereits in Aspen auf die prestigeträchtigen X-Games vor, die in der Szene für viele mindestens genauso schwer wiegen wie Olympia.