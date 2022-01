Schräge Vögel & große Taten: Die Haltungsnoten für die 70. Tournee

18,5 Jan Hörl

Der Absturz von Stefan Kraft hatte keine Sogwirkung, der 23-Jährige nahm die Herausforderung an und präsentierte sich so konstant wie noch nie in seiner Laufbahn. In Garmisch wurde er Fünfter, in Bischofshofen landete er auf den Rängen 5 und 7, macht in Summe in der Gesamtwertung den achten Platz.