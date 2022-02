"Frechheit und gefährlich": Schneechaos sorgt für Olympia-Aufregung

Das Schlechtwetter in Zhangjiakou sorgte für eine komplette Termin-Umstellung bei den Ski-Freestylern. Alle Qualifikationen und Entscheidungen finden nun um einen Tag später als ursprünglich geplant statt. Die Qualifikation der Frauen ist nun am Montag angesetzt, das Finale am Dienstag. Die Männer mit Matej Svancer und Daniel Bacher greifen statt am Montag erst am Dienstag ins Geschehen ein, das Finale steigt am Mittwoch.

RTL auf wackeligen Beinen

Im ÖOC-Lager war man über die wetterbedingte Verschiebung nicht traurig, weil Lara Wolf bei einem Trainingsaufprall einen Beckenprellung erlitten hat und mehrere Trainings auslassen musste. Ihr Einsatz war ungewiss.

Beim Riesentorlauf der Männer kamen nur 54 der 89 Starter wegen der widrigen und gefährlichen Bedingungen nach Lauf eins in die Wertung. Die Finalisierung des Bewerbes stand auf wackeligen Beinen. Der zweite Durchgang wurde wegen der notwendigen Arbeiten an der Piste zunächst um über eine Stunde verschoben.