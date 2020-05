Schlierenzauer in Vikersund Dritter

Jetzt ist es also soweit. Jetzt steht Gregor Schlierenzauer endlich auf einer Stufe mit dem besten Skispringer aller Zeiten, jetzt wird der Tiroler in einem Atemzug mit Matti Nykänen genannt. Auf den Spuren des verhaltensoriginellen Finnen will Schlierenzauer, der am Samstag mit 46 Weltcupsiegen mit dem Rekordmann gleichgezogen hat, aber trotz aller Gemeinsamkeiten nicht wandeln.

Schon gar nicht beim Après-Skispringen, wo sich der einstige Königsadler Nykänen seit seinem Karriereende oft nur noch als Schnapsdrossel präsentierte. Wen wundert’s dass in Rautalampi in Mittelfinnland mittlerweile sogar schon ein Drink nach dem trinkfesten Ex-Star benannt wurde. Mäkimiehen mysteeri heißt das hochprozentige Gesöff, das sinnigerweise ganz in Blau gehalten ist. Übersetzt: „Des Schanzenmannes Mysterium.“