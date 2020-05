46. Weltcupsieg für Schlierenzauer

Als der historische Moment endlich gekommen war, da ging Gregor Schlierenzauer nicht in die Luft. Sicher, er ließ im Auslauf der Flugschanze in Vikersund die Siegerfäuste sprechen, und natürlich präsentierte er allen wie so oft sein breitestes Siegerlächeln. Aber man hat den Überflieger aus dem Stubaital im Augenblick des Triumphes auch schon ausgelassener jubeln sehen als nach seinem gestrigen Erfolg im Skifliegen in Vikersund, dem 46. Weltcupsieg in seiner Karriere. Damit hat der 23-jährige Luftikus nun an Erfolgen mit der finnischen Skisprunglegende Matti Nykänen gleichgezogen.„Das ist ein geiler Tag, eine geile Geschichte“, strahlte Schlierenzauer.