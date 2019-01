Schlierenzauer bleibt im Kontinentalcup

Auf dem Weg zurück zu alter Stärke geht Gregor Schlierenzauer weiter den Weg der kleinen Schritte. Nach seiner mehrwöchigen Wettkampfpause und einem Sondertraining mit Florian Liegl war der Tiroler am Samstag beim Kontinentalcup in Bischofshofen an den Start gegangen und hatte dabei die Plätze vier und neun belegt.

Weil dieser Auftritt noch kein richtiges Empfehlungsschreiben für eine Rückkehr ins Weltcup-Aufgebot war, entschloss sich Schlierenzauer in Absprache mit Cheftrainer Andreas Felder dazu, weiter im Kontinentalcup an seiner Sicherheit und Stabilität zu arbeiten. Der nächste Wettkampf findet am 26. und 27.Jänner in Planica statt.

"“Es fühlt sich für an wie zwei Schritte vor, ein Schritt zurück", erklärt Schlierenzauer. "In einigen Bereichen habe ich mich im Wettkampf schon gut und sicher gefühlt. In anderen Bereichen darf ich in den kommenden Tagen noch konsequent weiterarbeiten, um noch sicherer und mit vollem Gefühl mein ganzes Potenzial auch im Wettkampf abrufen zu können."

Schlierenzauer hat noch immer die Heim-WM in Seefeld im Visier. "Darauf ist der volle Fokus gerichtet. Deshalb werde ich in den kommenden Tagen weiter daran arbeiten, die Sprünge zu optimieren und selbstverständlich zu machen. Damit es zwei Schritte nach vorne geht, und keinen mehr zurück."