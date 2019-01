Schlierenzauer beim Comeback im Kontinentalcup Vierter

Kobayashi gewann in Predazzo

Vierschanzen-Tourneesieger Ryoyu Kobayashi bleibt im Skisprung-Weltcup das Maß aller Dinge. Der Japaner, der bei der Tournee den " Grand Slam" geschafft hat, triumphierte am Samstag auch beim Weltcup-Skispringen in Predazzo. Trotz vor ihm verkürztem Anlauf segelte Kobayashi auf 136 m und egalisierte damit den Schanzenrekord von Adam Malysz (POL). Stefan Kraft verpasste das Podest als Vierter knapp.

Kobayashi siegte überlegen mit 315 Zählern vor den beiden Polen Dawid Kubacki (+26,5 Punkte) und Kamil Stoch (32,1). Kraft fehlten auf einen neuerlichen Stockerlplatz 1,3 Zähler. Einen großen Sprung nach vorne machte Manuel Fettner, der sich nach einem 132,5-m-Flug von der 22. an die achte Stelle schob. Es war das beste Saisonergebnis des Tirolers. Am Sonntag gibt es einen weiteren Einzelbewerb am ehemaligen Olympia-Schauplatz im Fleimstal.