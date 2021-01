Schlechter Verlierer: Schlierenzauer bei der Tournee disqualifiziert

Es ist schon eine zeitlang her, dass Gregor Schlierenzauer bei der Vierschanzentournee für Schlagzeilen gesorgt hat. In den letzten Jahren konnte sich der zweifache Gesamtsieger bei der Traditionsveranstaltung nicht mehr wie erhofft in Szene setzen.

Beim Tournee-Finale in Bischofshofen stand der 30-Jährige am Mittwoch nun wieder einmal im Fokus: Aber nicht als umjubelter Sieger wie früher, sondern als schlechter Verlierer. Der Rekordspringer im Weltcup (53 Siege) wurde wegen seines unprofessionellen Verhaltens disqualifiziert und aus der Wertung genommen.