Auf der einen Seite Lucas Pinheiro Braathen , der Slalomweltcupsieger der Saison 2022/'23, der nach einem Zwist mit dem norwegischen Verband fortan für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter, an den Start geht. Auf der anderen der strategische Partner und Kopfsponsor Red Bull, der ebenfalls nichts dem Zufall überlässt.

Am Donnerstag präsentierte Lucas Pinheiro Braathen sein One-Man-Team, mit dem er ab der kommenden Saison den Weltcup aufmischen will. So viel sei verraten: Der Brasilianer hat einige der renommiertesten Trainer des Skizirkus um sich geschart.

So wechselt Mike Pircher ins Team des 23-Jährigen. Der Österreicher war der Erfolgscoach des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher und zuletzt beim ÖSV als Trainer der Riesentorlauf-Herren engagiert.