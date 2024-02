Ski-WM 2025: Jeden Tag ein volles Stadion und ein Novum zum Start

Von Petra Kronberger bis Stephan Eberharter , von Anita Wachter bis Helmut Höflehner – die österreichischen Teilnehmer der Ski-WM 1991 in Saalbach-Hinterglemm trafen einander am Samstag im Glemmtal und läuteten mit einem Promi-Rennen den Countdown für die WM 2025 ein, die am 4. Februar in einem Jahr eröffnet wird.

Was kommt auf die Athleten und Fans zu? Was sind die großen Herausforderungen? Die wichtigsten Fragen rund um die Ski-Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach-Hinterglemm.

Ab wann gibt es Tickets? Mit dem heutigen Tag startet der Vorverkauf. In der ersten Phase sind nur WM-Pässe für alle Medaillenentscheidungen und Mehrtagestickets erhältlich. Der billigste WM-Pass kostet 280, der teuerste 1.260 Euro. Tageskarten werden ab 25 Euro erhältlich sein. Für VIP-Tickets für die gesamte Weltmeisterschaft sind übrigens bis zu 6.050 Euro zu bezahlen. Mit wie vielen Besuchern rechnet der ÖSV? Bei der WM 2001 in St. Anton wurden 350.000 Zuschauer gezählt, zwölf Jahre später in Schladming waren es 300.000. Solche Zuschauermassen wird es in Saalbach-Hinterglemm nicht geben, denn das Zielstadion hat nur eine Kapazität von 15.000 Plätzen. „Es wird nicht die WM mit den meisten Zuschauern werden“, sagt Florian Phleps, der offizielle Projekt-Koordinator der WM. Dafür setzt sich der ÖSV als Veranstalter ein anderes Ziel: „Das soll die erste WM werden, die an jedem Tag ein ausverkauftes Stadion hat“, sagt Christian Scherer, der Generalsekretär des Skiverbandes.

Welches Fragezeichen steht hinter der WM? 365 Tage vor der Eröffnung kann noch keiner sagen, welcher Bewerb am 11. und 12. Februar 2025 am Zwölferkogel stattfinden wird. Auf dem Programm stehen die Team-Kombi-Wettkämpfe, wie genau dieses Format aber aussehen wird, weiß aktuell keiner bei der FIS. „Wir hängen in der Luft“, sagt WM-Sportchef Bartl Gensbichler. Immerhin ergeht es den Hinterglemmern besser als den Veranstaltern der letzten WM in Courchevel-Méribel, als drei Monate vor der Eröffnung das Rennprogramm noch nicht einmal bekannt war.