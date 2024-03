Grünes Licht in Saalbach: Das Ski-Weltcupfinale ist gesichert

"Die Pisten sind in einem super Zustand und einem spannenden Weltcup-Finale steht aus heutiger Sicht nichts im Wege", sagte Hannes Trinkl , der FIS-Renndirektor für die Speed-Männer.

Das Saisonfinale des alpinen Ski-Weltcups in Saalbach-Hinterglemm kann nach derzeitigem Ermessen wie geplant stattfinden. Bei der am Donnerstag durchgeführten Schneekontrolle ergaben sich für den Weltverband FIS keine Probleme.

Erstmals in der Geschichte wird das Weltcup-Finale an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgetragen. Den Auftakt machen am 16. und 17. März die Technikbewerbe bei Frauen und Männern, vom 22. bis 24. März stehen die Super-G und Abfahrten auf dem Programm. Davor finden jeweils zwei Abfahrtstrainings statt.

Probelauf für die WM 2025

Alle Rennen gehen - wie bei der Ski-WM 2025 - am Zwölferkogel mit Ziel in Hinterglemm über die Bühne. "Der Unterschied zur WM ist, dass wir kein Team-Event haben werden. Die Speedrennen und beide Slaloms werden auf der Ulli-Maier-Strecke, die Riesentorläufe auf der Schneekristall-Strecke ausgetragen", erklärte Ulrich Hochkogler, der Projektverantwortliche des Weltcup-Finales.