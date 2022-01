Rodeln: Zwei österreichische Doppelsitzer auf dem Podest

Nach zwei Weltcupsiegen in Serie sind Thomas Steu/Lorenz Koller zum Jahresauftakt der Kunstbahnrodler in Winterberg auf Platz zwei gefahren. Auch ihre ÖRV-Teamkollegen Yannick Müller/Armin Frauscher kamen am Samstag nach Stürzen der zwischenführenden Toni Eggert/Sascha Benecken und Andris und Juris Sics als Dritte auf das Podest. Steu/Koller fehlten nur 0,041 Sekunden auf die siegreichen Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt. Müller/Frauscher lagen 0,154 zurück. Juri Gatt/Riccardo Schöpf (+0,316 Sek.) wurden Siebente.

Steu/Koller drohten nach Platz vier im ersten Lauf im Finale noch vom Podest zu fallen. Doch Sics/Sics und Eggert/Benecken brachten ihre guten Zwischenzeiten nicht ins Ziel, stürzten an der gleichen Stelle knapp vor dem Ziel.