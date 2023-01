Rodel-Weltmeister Müller: Der mit Widerständen Schlitten fährt

Die Schale, in denen ein Rodler liegt, ist maßgefertigt. Nahezu jedes wichtige Teil am Schlitten wird individuell für den Sportler gebaut und angepasst, um im Kampf um Tausendstelsekunden konkurrenzfähig zu sein. Würde sich Jonas Müller zum Beispiel auf den Schlitten seines Mannschaftskollegen Wolfgang Kindl legen, käme er nie richtig in Fahrt.