Riesentorlauf in Aspen: Odermatt droht das Ende der Siegesserie

Für den zwölften Sieg in Serie muss sich Marco Odermatt anstrengen. Denn in Aspen liegt der 26-Jährige nach dem ersten Durchgang nur an dritter Stelle und findet sich damit in einer neuer Position wieder. Zuletzt war Odermatt in den Riesentorläufen stets bereits zur Halbzeit voran gelegen.

32 Hundertstelsekunden

Der Rückstand auf den norwegischen Führenden Alexander Steen-Olsen ist allerdings überschaubar. 32 Hundertstelsekunden werden Marco Odermatt jetzt nicht nervös machen. Souverän und selbstbewusst wie der dreifache Gesamtweltcupsieger seit Monaten, wenn nicht Jahren, agiert.