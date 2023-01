Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden ohne ÖSV-Star Leitinger

Für die Ski-Herren geht’s am Samstag auf dem berühmten Chuenisbärgli in Adelboden weiter, wo zwar auch nur ein weißes Schneeband in der Berner Gegend herumliegt, aber alles Menschenmögliche unternommen wird, um den Riesentorlauf-Klassiker und den Slalom (Sonntag) durchzubringen.

Ein prominenter Läufer fehlt im österreichischen Aufgebot für Adelboden: Roland Leitinger macht wieder das operierte Knie zu schaffen, der Salzburger sieht sich im Moment nicht in der Lage, ein Rennen zu bestreiten. Vor über einem Jahr hatte sich der 31-Jährige einen Kreuzbandriss zugezogen.