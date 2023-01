Historischer Sieg für Hirscher, den "besten Skitester der Welt"

Hirscher hatte betont: „Es ist cool, mit einem Athleten wie dem Henrik arbeiten zu dürfen. Er überrascht uns jeden Tag aufs Neue – vor allem menschlich.“, Der Gewinner von 67 Weltcup-Rennen erklärte: „Er ist so willig. Er will, er möchte. Da merkst du, er ist mit sich im Reinen.“

Kein großes Problem ist für die Protagonisten, dass das Van-Deer-Logo wegen unklarer FIS-Paragrafen – auf Betreiben der Firma selbst – im Weltcup weiterhin überklebt wird. „Wir haben Zeit“, beschwichtigte Hirscher. Kristoffersen sagte, er befasse sich nicht damit, spekulierte aber: „Ich glaube, wenn die Ski mit dem Bullen als Logo drauf ins Geschäft kommen, ist alles okay.“

"Relativ wurscht"

Auch dreieinhalb Jahre nach seinem Rücktritt liefert Hirscher durch sein neues Betätigungsfeld jedenfalls weiter Gesprächsstoff. Für Manuel Feller, der in Garmisch-Partenkirchen 1,22 Sekunden hinter Kristoffersen Zweiter war, solle man die Leistung des Norwegers im Zuge dessen aber nicht schmälern. „Schlussendlich kann auf dem Ski draufstehen, was will. Henrik ist einfach ein super Skifahrer. Dem kannst du anschnallen, was du willst. Aber wenn wir schon wieder von ihm reden – Marcel, gratuliere!“, richtete der Tiroler aus. Ihm sei aber „relativ wurscht, was er für Ski hat“, bekräftigte er in Richtung Kristoffersen.

Mit seiner eigenen Leistung war Feller zufrieden. „Ich glaube, ich habe für mich das Maximum rausgeholt mit meiner Nummer 7“, sagte er. Auch bei schwierigen Pistenverhältnissen würden sich „in einer gewissen Hinsicht“ die Besten immer durchsetzen. „Von der Fairness her sollten wir nicht zu viele solcher Rennen haben“, erkannte ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer.