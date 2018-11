Ratlose ÖSV-Adler: „Wir stolpern uns langsam vorwärts“

Schon im Sommer hatte Michael Hayböck zu den größten Sorgenkindern des neuen Cheftrainers gezählt. Bei der internen Analyse hatten die ÖSV-Verantwortlichen beim fünffachen Weltcupsieger die größten sprungtechnischen Defizite ausgemacht. „Beim Michi waren die Mängel gravierend“, hatte Andreas Felder in seiner unverblümten Art im KURIER-Interview gemeint.

Diese technischen Fehler waren neben einer Knöchelverletzung auch der Grund, weshalb Hayböck im vergangenen Winter im Weltcup nur zwei Mal in den Top Ten gelandet war. Dabei gilt der frühere Juniorenweltmeister als hochveranlagter Springer, Ex-Chefcoach Alexander Pointner attestiert dem Oberösterreicher sogar größeres Potenzial als Doppelweltmeister und Skiflugweltrekordhalter Stefan Kraft.

Der letzte Österreicher, der ein Skispringen gewinnen konnte (am 26. März 2017 in Planica), scheint von allen ÖSV-Athleten aktuell noch am besten in Form zu sein: In Ruka hatte Stefan Kraft die Qualifikation gewonnen und für den ersten Top-Ten-Platz in diesem Winter gesorgt. „Er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, ganz vorne mitzuspringen“, sagt Andreas Felder, der sich freilich keine Wunderdinge erwartet. „Man sieht, dass die Mannschaft noch nicht stabil ist. Wir stolpern uns im Moment langsam vorwärts.“