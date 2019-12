Rafael Rotter: „Ich habe gewusst, dass es jetzt brenzlig wird“

Seit gerade einmal zwei Wochen ist der 32-Jährige wieder auf dem Eis. Am Donnerstag feierte er beim 6:1-Erfolg bei Fehervar seine Rückkehr. „Es war geplant, dass ich am Samstag gegen Linz zurückkomme. Aber dann hat mich der Coach gefragt, ob ich es schon in Fehervar probieren möchte“, sagt Rotter. Das war auch eine mentale Hürde. Denn zwei der drei Verletzungen 2019 passierten in Spielen gegen Fehervar. „Ich habe mich daher ein wenig gesträubt.“ Aber es sei die richtige Entscheidung gewesen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir dort schon einmal so dominant waren. Da habe ich es leicht gehabt.“ Rotter konnte gleich zwei Assists beisteuern.