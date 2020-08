Polnische Festtage beim Sommer-Grandprix der Skispringer

Die Skispringer aus Polen hatten beim Sommer-Grandprix auf ihrer Hausschanze in Wisla die Lufthoheit. Schon im ersten Bewerb am Samstag hatten die Hausherren einen Dreifachsieg gefeiert, im zweiten Wettkampf am Sonntag standen nun abermals nur Polen auf dem Siegespodest. Dawid Kubacki war erneut eine Klasse für sich und gewann vor seinen Teamkollegen Kamil Stoch und Piotr Zyla.