Perfekter Einstand für Rotter bei den Capitals, Aufregung in Salzburg

Einen Fall von Selbstjustiz gab es in Salzburg, wo die ersatzgeschwächten Bullen mit einem 2:5 gegen Südtirol die Tabellenführung verloren. Der Bozener Alberga verletzte bei einem „Check gegen den Kopf“ den Salzburger Heinrich, worauf Salzburg-Verteidiger Lewington (und nicht wie üblich ein Mittelstürmer) zum Bully nach der zweiten Pause fuhr. Er ließ sofort die Handschuhe fallen und vermöbelte Alberga. Das Department of Player Safety wird am Samstag einschreiten. Wohl auch im Fall von Desjardins, der als 461-maliger NHL-Spieler keinen einzigen Scorerpunkt in Villach hat.