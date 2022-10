Eishockey: Werbefeldzug in der Heimat vieler NHL-Stars

Nach Marco Rossi wird wohl kommendes Jahr ein weiterer Marco aus Österreich in der NHL spielen. Marco Kasper wurde im Frühjahr von Detroit gedraftet und an seinen Ex-Klub Rögle in Schweden verliehen, damit er weiter Erfahrung sammelt. Detroit will den Klagenfurter Stürmer behutsam aufbauen und ist in engem Kontakt mit Rögle.

In der Schweiz macht unterdessen der erst 17-jährige Vorarlberger David Reinbacher Schlagzeilen: Der Verteidiger von Kloten wurde in Schweizer Medien zum Youngster des Monats gekürt.