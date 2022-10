Football: Raimann bei Colts-Sieg erstmals in der Startformation

Österreichs Football-Hoffnung Bernhard Raimann ist beim 12:9-Erfolg nach Verlängerung seiner Indianapolis Colts bei den Denver Broncos erstmals in der Startformation gestanden. Der 25-jährige Offensive Tackle erlebte am Donnerstag (Ortszeit) allerdings einen rabenschwarzen Abend und war in der ersten Spielhälfte für gleich vier Strafen verantwortlich. Raimann, als erster österreichischer Nicht-Kicker in der NFL, durfte sich am Ende trotzdem über den zweiten Saisonsieg freuen.

In einem Spiel ohne Touchdowns und desolaten Offensivreihen erwischte Rookie Raimann einen Horror-Start. Der gebürtige Wiener verursachte drei Holding-Strafen, wovon allerdings nur eine direkt negative Auswirkungen für die Mannschaft des enttäuschenden Quarterbacks Matt Ryan hatte. Auch eine "False Start"-Strafe blieb letztendlich ohne Folgen. Raimann, der sich in der zweiten Hälfte verbessert zeigte und wertvolle Erfahrungen sammelte, stand am fünften Spieltag erstmals über die volle Spielzeit auf dem Rasen.