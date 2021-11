Parallel-Finale in Zürs mit drei Österreicherinnen

„Technische Fehler können mal passieren“, sagte Stephanie Brunner am Samstagmittag in Zürs. Die Tirolerin war eine von drei Starterinnen im Parallelbewerb am Arlberg, die in der Qualifikation von der Startmaschine jäh ausgebremst wurden – die Klappe öffnete sich nicht.

Dennoch schaffte es die 27-Jährige aus dem Zillertal als 14. noch ins 16er-Finale am Nachmittag (Start 17 Uhr), im zweiten Anlauf öffnete sich die Klappe, und Brunner durfte solo fahren. „Ich bin trotzdem im Fokus geblieben. Natürlich ist es ein bissl schwierig, wenn du keine neben dir hast zum pushen, da weißt du nicht, wo du stehst.“

Nicht allen war so viel Ruhe und Beherrschtheit beschieden, die Amerikanerin Paula Moltzan, die die Erste war, der das technische Gebrechen in die Parade fuhr, verlor bei ihrer erzwungenen Solofahrt die Balance, krachte ins vorletzte Tor, schlug einen Purzelbaum und landete hart in der Absperrung.