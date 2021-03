Freudentränen bei Liensberger: "Ich hatte auch Tiefschläge"

Die Siegerehrung nach dem Gewinn ihrer ersten Slalom-Kugel im alpinen Ski-Weltcup war bewegend für Katharina Liensberger. „Ich habe Freudentränen gehabt. Es ist schon sehr emotional das Ganze, wenn man für etwas so lange arbeitet und oft auch Tiefschläge und Rückschläge kriegt“, sagte die 23-Jährige am Samstag. Ihre Konkurrentinnen überhäuften sie mit Lob, etwa Petra Vlhova: „Sie ist die beste Slalomfahrerin der Welt. Ich habe keine Worte.“

„Es war für mich nicht immer leicht. Aber doch habe ich nie die Hoffnung aufgegeben und immer daran geglaubt, dass irgendwann alles zurückkommt im Leben“, sagte Liensberger und erinnerte an die Saison 20019/20, die mit einem Materialstreit begann. Heuer stand sie in den neun Rennen achtmal auf dem Podest. Viermal musste sie sich mit Platz zwei zufriedengeben. In Semmering fehlten ihr Ende Dezember elf Hundertstelsekunden auf den Sieg, in Zagreb sogar nur fünf.