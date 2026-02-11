ÖSV-Coach Evers über Abfahrtskrise: "Schwieriger, als ich gedacht habe"

Zwei Saisonsiege, sieben Stockerlplätze in sechs Rennen, die Ränge 2 (Vincent Kriechmayr), 3 (Stefan Babinsky) und 4 (Raphael Haaser) im Weltcup – der Super-G ist die eigentliche Königsdisziplin der österreichischen Abfahrer. Der ÖSV schickt heute vier Läufer ins Olympia-Rennen (11.30 Uhr, live ORF 1), die in diesem Winter allesamt bereits auf dem Podium waren. "Vielleicht war der Abfahrtssport nicht so wichtig" Dem gegenüber steht die ernüchternde Bilanz in der Abfahrt. Gerade einmal zwei ÖSV-Läufer finden sich im Abfahrtsweltcup unter den Top 25. Der Österreichische Skiverband bezahlt nun die Zeche für die Fehlentwicklungen und -einschätzungen in der Vergangenheit.

„Vielleicht war in den letzten zehn Jahren der Abfahrtssport im Skiverband nicht so wichtig“, sagt Vincent Kriechmayr, „dass dann die Speedfahrer nicht herausschießen wie die Schwammerl, ist auch klar.“

Entwicklungshelfer Andreas Evers wurde im vergangenen Frühjahr engagiert, um die ÖSV-Abfahrer endlich wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen und Siege einzufahren. Der langjährige Coach von Hermann Maier zeigte sich nach den ersten Monaten im Amt ernüchtert. „Es ist schwieriger, als ich gedacht habe“, gab Evers dieser Tage in Bormio zu. „Ich hätte schon gehofft, dass wir näher dran sind.“ Sein vernichtendes Urteil über den Abwärtstrend in der Abfahrt: „Da sind einige Dinge nicht ganz optimal gelaufen.“ Andreas Evers über. . .

... die österreichische Misere in der Abfahrt: Das Jammern und Raunzen nützt nichts. Wir müssen die Dinge konsequent angehen. In den letzten 10, 15 Jahren ist einiges vernachlässigt worden. Hinter Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr war alles wurscht, das war ja bei Marcel Hirscher nicht anders. Da haben beim ÖSV einige diese Richtung vorgegeben. ... die Herausforderungen für den ÖSV: Die große Aufgabe ist, dass wir von hinten konsequent Leute an die Speeddisziplinen und speziell an die Abfahrt heranführen. Man erkennt jetzt, dass wieder in die richtige Richtung gearbeitet wird. Das muss man aber auch konsequent angehen.