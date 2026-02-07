Keine Medaille, bittere Erkenntnis: Dem ÖSV fehlen die Abfahrer

Wenn sich Vincent Kriechmayr seine Olympiaabfahrt noch einmal im Video vor Augen führt, wird ihm erst richtig bewusst werden, welche Chance er am Samstag in Bormio liegengelassen hat. Und der gleichermaßen ehrgeizige wie selbstkritische Oberösterreicher wird sich dann wohl grün und blau ärgern, dass gerade einem Edeltechniker wie ihm so ein banaler Fahrfehler unterlaufen musste. Auf einer seiner Lieblingsstrecken. Ausgerechnet im wichtigsten Rennen des Winters.

Vincent Kriechmayr stapfte zerknirscht aus dem Zielraum

„Es war nur eine Kurve. Die bin ich leider nicht gut gefahren“, erklärte Vincent Kriechmayr nach seinem sechsten Platz in der Olympia-Abfahrt. Ganze sechs Zehntelsekunden hatte der Österreicher in der verhängnisvollen Kurvenpassage im Mittelteil verloren. Wohin die Reise auf der Stelvio-Piste ohne diesen unnötigen Fehler hätte gehen können, kann sich jeder ausrechnen.

Rang 6 (Kriechmayr) und Rang 7 (Daniel Hemetsberger) hinter drei Schweizern und zwei Italienern – es war im Grunde ein standesgemäßes Resultat für die österreichischen Abfahrer, die in der Königsdisziplin nicht mehr zu den Topnationen zählen.

Daniel Hemetsberger war als 7. der zweitbeste Österreicher

Die Einschätzung von ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer sagt dann auch alles über den Status quo der Österreicher im Abfahrtssport: „Wir sind um die Medaillen mitgefahren, das hätte uns vielleicht keiner zugetraut.“ Enttäuschter Nachsatz: „Die Medaille war diesmal machbar. Im Weltcup wäre dieses Ergebnis okay gewesen.“

Insgeheim hatten sie beim ÖSV-Herren-Team schon damit gerechnet, dass die erste Siegerzeremonie bei diesen Winterspielen ohne österreichische Beteiligung stattfinden könnte. Die Abfahrt galt als Rennen mit den geringsten Medaillenchancen. Saisonsiegen in Slalom (Manuel Feller), Riesentorlauf (Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz) und im Super-G (Kriechmayr, Schwarz) stehen ganze zwei österreichische Podestplätze in Weltcupabfahrten seit der Saison 2023/’24 gegenüber.

Franjo von Allmen und Giovanni Franzoni bei der Fahrt von Dominik Paris. Beide sind erst 24

Großes Versäumnis In der Olympiaabfahrt wurden dem Österreichischen Skiverband dann auch schonungslos die Versäumnisse der Vergangenheit vor Augen geführt: Olympiasieger Franjo von Allmen (SUI) und der italienische Silbermedaillengewinner Giovanni Franzoni sind beide Jahrgang 2001 und verkörpern eine neue Abfahrergeneration.