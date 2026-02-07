Generationenwechsel: Die Jungen rasen in der Abfahrt auf und davon

Geduld war am Olympia-Eröffnungsabend erforderlich. 207 Minuten galt es vor dem Bildschirm durchzuhalten, ehe Italiens Skigrößen Deborah Compagnoni, 55, und Alberto Tomba, 59, im Mailänder Fußball-Tempel San Siro die Flamme entzündeten.

Verlaufen die Spiele so völkerverbindend und konfliktfrei wie bei der langen, spektakulären Opening-Zeremonie von der neuen IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, 42, in ihrer Rede gewünscht, wird die Frage nicht ausbleiben, ob auch Österreich oder gar Wien an den olympischen Futtertrog gelangen sollte. Wien? Lachen Sie nicht. Verglichen zu Mailand, von wo aus es 412 Kilometer nach Cortina und fast genauso viele zu den Biathleten nach Antholz sind, ließ sich kontern, dass man von Wien aus weniger lang nach Schladming (289 km), zur Schanze am Kulm, ja sogar nach Kitzbühel (317) braucht. Vom nur 97 Kilometer entfernten Frauen-Weltcup-Ort am Semmering ganz zu schweigen.

Weite Wege Auch 2030 in Frankreich wird es nicht Spiele der kurzen Wege, sondern Wettkampf-Schauplätze von den Alpen bis an die Côte d’Azur geben. 2034 dürfte – so wie 2002 – Salt Lake (USA) an der olympischen Reihe sein. Wiens wortgewaltiger Sportstadt Peter Hacker, 62, braucht somit nicht zu hoffen (oder zu befürchten?), dass Olympia in seine Amtszeit fällt.