Gold, Sturz, Skandal: Das sind die größten Stars der Winterspiele 2026

Ein Norweger, der eine goldene Erfolgsspur durch die Loipe zieht. Ein Schweizer, der Skigeschichte schreibt. Und eine US-Amerikanerin, deren Schicksal alle bewegt.
Christoph Geiler und Karoline Krause-Sandner
21.02.2026, 06:33

Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Victory Ceremony

Wer sind die Stars der Olympischen Spiele von Milano/Cortina 2026? Müssen das zwangsläufig jene Sportler sein, die die meisten Goldmedaillen gewonnen haben? Oder haben Leistungen anderer Athleten nicht einen ähnlichen Glanz?

Der KURIER präsentiert Stars, die allesamt bei diesen Winterspielen im Rampenlicht standen. Sei es, weil sie wie Lindsey Vonn vor einem Millionenpublikum gestürzt sind oder weil ihnen die Teilnahme an Olympia verweigert wurde, wie es zum Beispiel beim ukrainischen Skeletonpiloten Wladislaw Heraskjewitsch der Fall war.

Manche Stars haben es nicht in die Ergebnislisten geschafft, obwohl es von ihnen sogar ein Zielfoto gibt. Der aufgeweckte Hund, der beim Langlaufsprintrennen über die Zielgerade in Tesero gehirscht war, ist inzwischen auf Social Media eine Berühmtheit.

Zielfoto eines Hundes, als er über die Zillinie beim Langlauf rennt

Fotofinish: Der Hund als Sieger der Herzen

Flock & Hämmerle in Verona

Die großen österreichischen Stars dieser Spiele in Mailand-Cortina kamen aus Sportarten, die normalerweise nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen: Die ÖSV-Snowboarder stahlen den Skifahrern die Show und stellten mit Benjamin Karl (Parallel-Riesentorlauf) und Alessandro Hämmerle (Snowboardcross) auch zwei Olympiasieger, die bereits 2022 in Peking Gold abgeräumt hatten. Alessandro Hämmerle wird deshalb eine große Ehre zuteil. Zusammen mit Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock wird der Vorarlberger am Sonntag in der Arena Verona bei der Schlussfeier als Fahnenträger fungieren.

Stars, Sternschnuppen und eine tragische Heldin

Federica Brignone mit zwei Goldmedaillen

Federica Brignone gewann zweimal Gold

Federica Brignone: Der Nationalstar

Vor zehn Monaten musste sie erst wieder gehen lernen. Ob Federica Brignone je wieder Skirennen fahren würde, war vollkommen unklar nach ihrer schweren Verletzung. Doch  Heim-Olympia spornte die 35-Jährige an. Die „Tigerin“ biss die Zähne zusammen, kämpfte sich zurück – und gewann sensationell zweimal Gold. Hymne, Jets, Fotostrecken in den größten Zeitungen. Ganz Italien war außer sich.  

OP-Marathon für Lindsey Vonn

OP-Marathon für Lindsey Vonn

Lindsey Vonn: Der gefallene Star

Es hätten ihre Spiele werden sollen – mit Gold auf „ihrer“ Tofana. Ein Doku-Team stand bereit, um den Moment festzuhalten. Doch es sollte anders kommen: Lindsey Vonn stürzte und landete schwer verletzt in der Klinik. Gestern meldete sie sich nach einer neuerlichen – sechsstündigen –  OP: „Es fällt mir schwer, mit dem Schmerz umzugehen.“

CCOUNTRY-OLY-2026-MILANO CORTINA-PODIUM

Fünfmal Gold für Johannes Hösflot Kläbo

Johannes Hösflot Kläbo: Der sportliche Star

Mit 10 Goldmedaillen ist der 29-jährige Johannes Hösflot Kläbo der historisch erfolgreichste Winterolympionike. Die Hälfte seiner Olympiasiege hat der Norweger heuer eingeheimst, damit zog er mit Eric Heiden gleich, der 1980 fünfmal Gold gewann. Heute hat Kläbo noch eine Chance auf Edelmetall. Er sagt:  „Ich blicke nur von Rennen zu Rennen.“

Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games - Luge

Sophia Kirkby suchte ein Valentinstags-Date - und fand Hunderte

Sophia Kirkby: Der Dating-Star

Die Medaillenambitionen hatte die US-Rodlerin Sophia Kirkby rasch auf Eis gelegt, vielmehr verfolgte Kirkby ganz andere Ziele: Sie wolle die „begehrteste Junggesellin“ des olympischen Dorfs werden, erklärte die 24-Jährige und bat  um viele Dates. „Ich habe jeden Tag Hunderte Anfragen bekommen“, sagte die 24-Jährige. Die Zahl ihrer Follower auf Instagram stieg während der Spiele von 3.000 auf 47.500.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Alpine Skiing - Photocall with Franjo von Allmen

Franjo von Allmen holte dreimal Gold - und blieb entspannt

Franjo von Allmen: Der unbeschwerte Star

Gold in der Abfahrt, Gold im Super-G, Gold in der Team-Kombi: Der Schweizer Franjo von Allmen reiste mit Übergepäck von diesen Winterspielen ab und war der Superstar der   Skibewerbe in Bormio. Mit seiner unbeschwerten Art  eroberte Von Allmen nicht nur die Fanherzen, er zog auch seinem Teamkollegen Marco Odermatt den Nerv. Der  24-Jährige ist erst der dritte Skiläufer, der  bei Olympia drei Mal Gold holte.

Skeleton - IOC President Kirsty Coventry meets skeleton racer Vladyslav Heraskevych of Ukraine

Wladislaw Heraskjewitsch fand, dass es Wichtigeres gibt als Olympia

Wladislaw Heraskjewitsch: Der ausgeschlossene Star

Bis zu diesen Spielen konnten mit dem Namen Wladislaw Heraskjewitsch nur Skeleton-Insider etwas anfangen. Heute  ist der Ukrainer weit über den Eiskanal hinaus ein Begriff. Heraskjewitsch wurde von Olympia ausgeschlossen, weil er auf seinem Helm an ukrainische Sportler erinnerte, die im Krieg von Russen getötet wurden. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj verlieh ihm den Orden der Freiheit.

Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games - Biathlon

Julia Simon hatte ihre Kolleginnen hintergangen

Julia Simon: Der verschmähte Star

Eigentlich müsste es für die Biathletin Salutschüsse und Ehrensalven geben. Immerhin traf Julia Simon bei diesen Spielen voll ins Schwarze und holte drei Mal Gold (Mixed, Staffel, Einzel). Simons persönliches Schützenfest  löste in Frankreich aber  keine Begeisterungsstürme aus. In ihrer Heimat ist die 29-Jährige  bei vielen unten durch, seit sie  mit der Kreditkarte einer  Teamkollegin auf Shoppingtour gegangen war. 

