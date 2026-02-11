Super-G: Franjo von Allmen holt sein 3. Gold, ÖSV-Herren enttäuschen

Franjo von Allmen wird zum Superstar dieser Olympischen Winterspiele . Der Schweizer, der schon in der Kombination und in der Abfahrt die Goldmedaille gewonnen hatte, triumphierte am Mittwoch auch im Super-G. Der 24-Jährige nutzte die frühe Startnummer 7 und siegte in 1:25,32. Damit setzte er sich im teaminternen Duell erneut gegen Marco Odermatt durch, der 0,28 Sekunden Rückstand hatte und Dritter wurde.

Nachdem bei der Besichtigung noch Nebelschwaden über die Strecke gewogen waren, kam zu Rennbeginn die Sonne in Bormio heraus. Optisch waren die Bedingungen hervorragend, doch die unterschiedlichen Bedingungen auf der Piste sorgten bei manchen Läufern für Schwierigkeiten, zum Beispiel bei Dominik Paris, dem in einer Kurve aufgrund der Schläge der Außenski aufging und ausschied.

Außerdem entwickelte sich ein Startnummernrennen. Die besten sechs im Klassement hatten alle Startnummern in den Top-10. Silbermedaillen-Gewinner Ryan Cochran-Siegle (+0,13) hatte gar Startnummer 3, von Allmen 7, Odermatt 10.