Super-G: Franjo von Allmen holt sein 3. Gold, ÖSV-Herren enttäuschen

Der 24-jährige Franjo von Allmen gewann nach Kombi und Abfahrt auch den Super-G. Haaser wurde als 5. bester Österreicher.
Christoph Geiler
Vor 9 Minuten

Franjo von Allmen

Franjo von Allmen wird zum Superstar dieser Olympischen Winterspiele. Der Schweizer, der schon in der Kombination und in der Abfahrt die Goldmedaille gewonnen hatte, triumphierte am Mittwoch auch im Super-G. Der 24-Jährige nutzte die frühe Startnummer 7 und siegte in 1:25,32. Damit setzte er sich im teaminternen Duell erneut gegen Marco Odermatt durch, der 0,28 Sekunden Rückstand hatte und Dritter wurde.

 

Haaser wurde Fünfter

Nachdem bei der Besichtigung noch Nebelschwaden über die Strecke gewogen waren, kam zu Rennbeginn die Sonne in Bormio heraus. Optisch waren die Bedingungen hervorragend, doch die unterschiedlichen Bedingungen auf der Piste sorgten bei manchen Läufern für Schwierigkeiten, zum Beispiel bei Dominik Paris, dem in einer Kurve aufgrund der Schläge der Außenski aufging und ausschied.

Außerdem entwickelte sich ein Startnummernrennen. Die besten sechs im Klassement hatten alle Startnummern in den Top-10.  Silbermedaillen-Gewinner Ryan Cochran-Siegle (+0,13) hatte gar Startnummer 3, von Allmen 7, Odermatt 10.

Paris verlor den Ski

Die ÖSV-Starter enttäuschten wie schon in der Abfahrt: Raphael Haaser war als Fünfter mit 1:25,89 bester Österreicher, Vincent Kriechmayr hatte 0,78 Sekunden Rückstand,  bei Marco Schwarz  waren es 1,36 und bei Stefan Babinsky 1,72 Sekunden.

Enttäuscht wird auch Italiens Hoffnung Giovanni Franzoni sein, der mit 1:25,95 Rang 6 belegte.

mehr in Kürze

Olympische Winterspiele
