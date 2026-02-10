Mehr Party geht nicht: Riesenfeier für die Golden Girls im Austria House

Das Austria House kommt aus der Jubelstimmung gar nicht mehr heraus! Nach dem einzigartigen Empfang von Rodler Jonas Müller und der Mega-Fete des Snowboard-Duos Benjamin Karl und Sabine Payer verwandelte das Gold-Duo Ariane Rädler und Katharina Huber die Gala Hall in Cortina erneut in ein Tollhaus. Mehr als 200 Fans jubelten den frischgebackenen Olympiasiegerinnen zu.

Dort wurden die beiden Spalier stehend im Spielertunnel, der das Jägerhaus mit dem umgebauten Heustadl verbindet, empfangen, ehe die Party in der Gala-Hall so richtig losging. Zu beliebten Kult-Hits wie „I am from Austria“, „An Tagen wie diesen“ oder „Sweet Caroline“ wurde gesungen, gefeiert und getanzt.