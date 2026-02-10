Team-Kombination der Frauen: ÖSV-Duo auf Medaillenkurs
Bei der Olympia-Premiere der Frauen-Teamkombination liegen die österreichischen Teams auf Medaillenkurs. Das Duo Rädler/Huber liegt nach dem ersten Durchgang auf Rang 2. Der Rückstand auf die Gold-Favoriten Johnson/Shiffrin (USA) beträgt allerdings nur 6 Hundertstelsekunden. Auf Rang drei liegen die Italiener Pirovano/Peterlini (+0,27 Sekunden).
Das österreichische Top-Duo Hütter/Truppe liegt auf Rang 5 (+0,60 Sekunden). Die weiteren ÖSV-Duos haben schon über eine Sekunde Rückstand: Ortlieb/Gallhuber belegen Rang 9 (+1,01 Sek.), Puchner/Hörhager liegen auf Platz 14 (+1,59 Sek.)
Der Slalom beginnt um 14 Uhr (live ORF1). Dort wird auch die Slowakin Petra Vlhova nach zwei Jahren Rennpause ihr Comeback geben. Der Slalom-Star war wegen eines komplizierten Kreuzbandrisses lange ausgefallen.
"Wäre mehr drin gewesen"
"Ich bin zufrieden mit dem Lauf, auch wenn mehr drin gewesen wäre", resümiert Ortlieb nach der Abfahrt. Mit einem Traumlauf von Gallhuber sei aber noch viel möglich, so die Tirolerin.
