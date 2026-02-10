Team-Kombination der Frauen: ÖSV-Duo auf Medaillenkurs

Bei der Olympia-Premiere der Frauen-Teamkombination liegen die österreichischen Teams auf Medaillenkurs. Das Duo Rädler/Huber liegt nach dem ersten Durchgang auf Rang 2. Der Rückstand auf die Gold-Favoriten Johnson/Shiffrin (USA) beträgt allerdings nur 6 Hundertstelsekunden. Auf Rang drei liegen die Italiener Pirovano/Peterlini (+0,27 Sekunden).

Das österreichische Top-Duo Hütter/Truppe liegt auf Rang 5 (+0,60 Sekunden). Die weiteren ÖSV-Duos haben schon über eine Sekunde Rückstand: Ortlieb/Gallhuber belegen Rang 9 (+1,01 Sek.), Puchner/Hörhager liegen auf Platz 14 (+1,59 Sek.)