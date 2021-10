Olympia-Quali und komprimierte Weltcup-Saison im Short Track

Die Top-Athleten im Short Track eröffnen ihre Olympia-Saison von Donnerstag bis Sonntag mit der Generalprobe für die Peking-Spiele. Die Qualifikation für das Großereignis steht im Mittelpunkt der vier bis Ende November angesetzten Saison-Weltcups. Nächste Woche geht es nach Nagoya in Japan, in der zweiten November-Hälfte folgen Bewerbe in Debrecen und Dordrecht. Die Europameisterschaften finden Anfang Jänner in Dresden, die Weltmeisterschaften Mitte März in Montreal statt.