LASK will den Knoten in Armenien zum Platzen bringen

Vierter Streich?

Drei Zu-Null-Siege in Novi Sad, St. Johnstone (Qualifikation) und Helsinki (1. Gruppenspiel) stehen auf der Habenseite der Linzer. In Alashkerts Ausweichstadion, einem 14.000er-Oval benannt nach dem ehemaligen Premierminister Vazgen Sargsyan, soll nun der vierte Streich folgen. "Bei den bisherigen internationalen Auftritten haben wir mitunter unsere besten Spiele gemacht", stellte LASK-Trainer Andreas Wieland vor dem Abflug am Mittwoch fest. "Wenn wir zurück zu unserem Spiel finden, unsere Verhaltensweisen länger als 25 Minuten auf den Platz bringen, können wir sicher etwas Zählbares mitnehmen."

Zuletzt haderte man nicht nur mit offensiver Ineffizienz, sondern wie nach dem 0:1 gegen den WAC am Sonntag mit einem Leistungsabfall nach engagiertem Start. "Wir müssen das Tempo über die gesamte Spielzeit hochhalten", forderte Wieland, der in der Offensive wie schon gegen den WAC auf den angeschlagenen Mittelstürmer Marko Raguz verzichten muss. Dafür kehrt Mamoudou Karamoko in der zentralen Offensive zurück. "Die eine oder andere Position wird rotiert werden", kündigte Wieland an. Schließlich muss er auch schon an die kommende Ligapartie am Sonntag denken: Gegen Tabellennachbar Altach steht ein sogenannter Pflichtsieg an.